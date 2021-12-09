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Замок XIII века оказался под угрозой уничтожения

В Калининградской области загорелся склад рядом с замком Вальдау XIII века

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В поселке Низовье Калининградской области загорелся склад рядом с замком Вальдау, из-за чего старинное здание оказалось под угрозой уничтожения. Об этом «РИА Новостям» сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области.

Согласно данным МЧС, огонь охватил кровлю одного из зданий на территории замкового комплекса. На месте происшествия работают четыре пожарных расчета. Площадь возгорания составила приблизительно 600 квадратных метров.

Старинный замок Тевтонского ордена является памятником культурного наследия XIII века. До того, как поселок в Калининградской области переименовали в Низовье, он тоже назывался Вальдау. Замок получил статус объекта культурного наследия регионального значения в 2007 году. Здание признали аварийным из-за крыши, которая могла обрушиться, и закрыли. Доступным для посещения остался левый флигель, в котором находится краеведческий музей.

Другой замок XIII века в центре Калининграда был разрушен во время Второй мировой войны. На его месте начали возводить Дом Советов, но так и не закончили. В июне 2021 года появилась информация, что на территории, отданной под Дом Советов, построят отель, который очертанием будет напоминать исторический замок.

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