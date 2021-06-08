На месте знаменитого долгостроя Калининграда предложили построить отель

Архитекторы представили концепцию застройки центра Калининграда, где располагается Дом Советов, который начали строить в 1970 году. На месте известного долгостроя предложили возвести отель. Об этом рассказал основатель петербургского архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн. Запись обсуждения опубликована на YouTube-канале БФУ имени Иммануила Канта.

Материалы по теме Больная фантазия. Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира Крыша поехала Пьяные роботы, битое стекло и кривые стены: как выглядят проекты самого эпатажного архитектора мира

По словам архитектора, технически здание невозможно реконструировать. Объект планируют снести и построить на его месте отель высотой более ста метров, что на 30 метров выше Дома Советов. Очертаниями постройка будет напоминать королевский замок XIII века, который был разрушен во время Второй мировой войны и снесен к 1970 году.

Помимо отеля на территории также предложили построить административные и общественные здания, оборудовать прогулочные зоны, фонтаны и организовать водное пространство. В бюро участок вокруг Дома Советов назвали «смысловым, историческим, но недосформированным центром Калининграда», который требует комплексного развития. Разработчики проекта поставили целью сделать район новой доминантой города.

На обсуждении проекта присутствовал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он отметил, что в новом административном комплексе должны будут разместиться правительство региона, мэрия, совет депутатов, областная дума и различные федеральные структуры. Таким образом в городе появится «единый центр государственной власти».

Дом Советов считается одним из символов Калининграда и самым высоким зданием города — две соединенные переходом башни насчитывают по 21 этажу. Строительство объекта началось в 1970 году, он был реализован на 95 процентов, однако в 1980-х работы были прекращены. Региональные власти выкупили недостроенное здание в 2019 году.