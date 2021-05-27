Дом создателя «Дороги жизни» продадут на торгах

В Новосибирске решили продать на торгах дом, в котором проживал Алексей Косыгин — один из создателей единственной транспортной магистрали через Ладожское озеро во время Великой Отечественной войны («Дорога жизни»). Начальная стоимость лота составила 339 тысяч рублей, сообщается на сайте для размещения информации о проведении торгов.

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Информацию о торгах опубликовали 25 мая. Инициатором продажи выступил региональный центр по сохранению историко-культурного наследия. Дом расположен на улице 1905 года. «Двухэтажный дом смешанного типа полностью благоустроен. Территория вокруг здания огорожена. Помещения находятся на втором этаже с правом пользования вспомогательными помещениями на первом этаже», — говорится в извещении. Ежемесячный платеж обойдется более чем в 30 тысяч рублей.

По данным «НДН.инфо», дом под номером 13 был построен в 1910 году в Железнодорожном районе. В 1987-м власти признали объект памятником истории и архитектуры регионального значения, а в 2009 году он стал считаться административным зданием.

В апреле 2021 года в Новосибирске через сервис «Авито» на продажу выставили памятник основателю СССР Владимиру Ленину. За монумент хотели получить более ста миллиардов рублей. Вскоре данные исчезли с сайта. Местные власти посчитали объявление розыгрышем.