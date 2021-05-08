На Украине выставили на продажу три тюрьмы

На Украине в рамках большой распродажи выставили на торги три тюрьмы. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, его цитирует официальный сайт правительства Украины.

Кроме того, 5 мая на портале Фонда государственного имущества страны было опубликовано объявление о продаже Львовской исправительной колонии №48 и земли, на которой она находится. Колония расположена в центре города. Ее продают двумя лотами. Первый включает территорию в 10,6 гектара и расположенную на ней недвижимость. Его стоимость стартует от 132,7 миллиона гривен (354 миллиона рублей). Второй лот — 3 гектара земли и расположенные на ней постройки. Цена этого участка начинается от 3,4 миллиона гривен (9 миллионов рублей).

По словам Малюськи, торги должны состояться 3 июня текущего года. На них, кроме Львовской тюрьмы, будет выставлена Южная исправительная колония №51. Министр пояснил, что заключенные были переведены в другие учреждения, а здания законсервированы. При этом средства на них все равно тратились из бюджета, в связи с чем объекты и было решено продать.

Первый лот в рамках большой распродажи тюрем выставили на торгах в феврале. Тогда в сети разместили объявление о продаже Ирпенского исправительного центра №132 под Киевом. По словам главы Минюста, всего по стране планируют реализовать 100 таких объектов.