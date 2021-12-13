В Парке Горького опровергли пожар на территории

Возгорание складского помещения произошло не на территории Парка Горького. Информацию о пожаре опровергли в пресс-службе парка, сообщает РИА Новости.

Склад с резиной загорелся на прилегающей территории, которая не имеет отношения к Парку Горького. Как рассказали в пресс-службе, на месте уже работают МЧС и другие оперативные службы. Возгорание, площадь которого составила 100 квадратных метров, произошло в двухъярусном ангаре по адресу Крымском Вал, дом 9.

Ранее сообщалось о возгорании на территории Парка Горького, со стороны которого поднимался столб черного дыма. На место происшествия выехали 15 пожарных машин и карета скорой помощи, а на внешней стороне Садового кольца образовалась пробка.

Сведений о пострадавших не поступало. В пресс-службе МЧС сообщили, что пожар уже локализован. Парк Горького является центральный парком столицы. Его территорию посещают более 40 тысяч человек в будние дни и 250 тысяч — в выходные.