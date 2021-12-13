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Пираты захватили контейнеровоз в Гвинейском заливе и похитили членов экипажа

Пираты похитили шесть членов экипажа контейнеровоза недалеко от Экваториальной Гвинеи

Фото: Globallookpress.com

Пираты захватили контейнеровоз в Гвинейском заливе и похитили членов экипажа судна. Об этом сообщает компания Dryad Global, специализирующаяся на морской безопасности.

Инцидент произошел недалеко от Экваториальной Гвинеи, к юго-западу от порта Луба. «По предварительным данным, шесть членов экипажа были похищены», — говорится в заявлении.

Согласно данным компании, это уже десятый случай похищения людей пиратами за 2021 год. Всего за год в море похитили 76 моряков. Нападения в Гвинейском заливе не являются редкостью, он считается опасным для кораблей.

В октябре в Гвинейском заливе пираты атаковали контейнеровоз MSC Lucia под флагом Панамы.

Судно, которое шло из Того в Камерун, спасли моряки корабля «Вице-адмирал Кулаков». Вооруженные злоумышленники скрылись, когда к судну подлетел вертолет с десантом.

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Анжелика Бережная
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