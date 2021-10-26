Российские моряки спасли судно от пиратов

Моряки российского Северного флота спасли контейнеровоз под флагом Панамы от пиратов в Гвинейском заливе, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«25 октября экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана», — подчеркивается в сообщении.

Около 13:00 экипаж получил сигнал от бедствия от контейнеровоза «Люция» (MSC Lucia), шедшего под флагом Панамы из Того в Камерун. Стало известно о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке. «Экипаж контейнеровоза после подачи сигнала бедствия, в соответствии с инструкцией, укрылся в машинном отделении», — подчеркнули в ведомстве.

Вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты поднялся с борта «Вице-адмирал Кулакова» и направился в район происшествия. При появлении вертолета пираты оставили судно и на полной скорости направились в сторону берега на своей лодке. После этого группа антитеррора освободила экипаж и досмотрело контейнеровоз.

Ранее сообщалось, что пираты напали на контейнеровоз возле Нигерии. Предполагалось, что к нему подошел российский танкер «Академик Пашин».