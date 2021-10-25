Пираты напали на контейнеровоз возле Нигерии

Пираты атаковали контейнеровоз MSC Lucia, идущий под флагом Панамы. Судно шло из Того в Камерун, передает ТАСС со ссылкой на портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности в море.

Отмечается, что пираты напали на MSC Lucia в Гвинейском заливе, возле берегов Нигерии. Они высадились на борт судна. К контейнеровозу приближается военный корабль.

Согласно другим данным, к захваченному судну подошел танкер ВМФ России «Академик Пашин». Он находится рядом с Lucia, сообщает портал Maritime Bulletin. «Академик Пашин» включен в военно-морскую группу России, расположенную у берегов Западной Африки.

Ранее пираты в Гвинейском заливе напали на танкер Curacao Trader с россиянами. Они атаковали судно у берегов Нигерии в Гвинейском заливе и захватили в заложники 15 членов экипажа. Танкер шел под флагом Либерии и принадлежал компании Curacao Trader Shipping.

