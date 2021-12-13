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На шахте «Листвяжная» завершились поисковые работы

МЧС РФ: в Кемеровской области спасатели завершили поисковые работы на шахте «Листвяжная»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Горноспасатели завершили поисковые работы на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, тела всех погибших эвакуированы на поверхность. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

«Поисковые работы завершены. Отделениями ВГСЧ МЧС России на поверхность эвакуированы все погибшие — 51 человек», — заявили в ведомстве.

Добавляется, что за время поисково-спасательных работ проведена разведка горных выработок аварийного участка шахты протяженностью 41 километр.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что спасатели нашли тело последнего погибшего при ЧП на шахте «Листвяжная» шахтера.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Одному из спасателей Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП.

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Марина Совина
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