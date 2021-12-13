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Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в подмосковном монастыре

РЕН ТВ: подростка доставили в больницу после взрыва в подмосковном монастыре

Кадр: Прокуратура РФ

В результате взрыва в Серпуховском женском монастыре одного человека госпитализировали, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По уточненным сведениям, одного подростка доставили в больницу, второму пострадавшему медики оказали помощь на месте.

О происшествии в подмосковном монастыре стало известно в понедельник, 13 декабря. По данным СМИ, взрыв устроил 18-летний Владислав Струженков.

В монастырь молодой человек пришел во время утренней детской молитвы. Сначала он сидел на ступенях, после чего привел СВУ в действие. Ранее сообщалось, что в результате взрыва в гимназии при Серпуховском женском монастыре пострадали семь человек.

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Анна Щербакова
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