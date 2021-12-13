Психолог оценил действия устроившего взрыв в подмосковном монастыре подростка

У 18-летнего Владислава Струженкова, устроившего взрыв в Серпуховском женском монастыре, могло усугубиться психическое состояние из-за удаления щитовидной железы и диагностированного рака. О возможной связи действий подростка с его состоянием здоровья в разговоре с «Лентой.ру» заявил руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов, оценивая его действия.

При этом, по словам специалиста, точные мотивы подростка можно будет узнать постфактум, когда будет проводиться анализ его поведения.

Если бы я набрасывал себе план исследования, я бы [задался вопросом], как он выдерживает такой стресс, как онкология, как он это оценивал и к чему это могло бы привести. В первую очередь причины [его поступка] для меня — это стресс, депрессия или, может, у него отдельные счеты с религией

Психолог добавил, что причина такого поступка может быть и в решении отправить подростка на перевоспитание в подмосковное религиозное учебное заведение.

«Это еще и реакция на то, что его обижали и потом его обидели еще сильнее — не обидчиков наказали, а его куда-то поместили. Не сильно выраженное, но все-таки это место лишения свободы. Поставьте себя на его место — вас побили, вы хотели, чтобы их наказали, а вам сообщают, что они-то нормальные, а ты посиди в монастыре», — заключил психолог.

Ранее стало известно, что у Струженкова был рак, который ему диагностировали в 2015 году. Незадолго до нападения он был в военкомате, там его признали непригодным к службе из-за болезни. С 2020 года он якобы принимал антидепрессанты из-за расстройства психики и мыслей о суициде, но не состоял на официальном учете у специалистов. В православную гимназию его перевели из-за травли в обычной школе.

Взрыв в Серпуховском женском монастыре произошел утром 13 декабря — Струженков подорвал самодельное взрывное устройство. Пострадали минимум 13 человек, получивших ранения разной степени тяжести. Больше всех пострадал сам Струженков — взрывом ему оторвало ногу. Изначально сообщалось, что он погиб, однако позднее в Следственном комитете опровергли эту информацию — на данный момент подросток находится в реанимации, сообщает РИА Новости.