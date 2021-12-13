«Единая Россия» подготовит дополнительные предложения к законопроекту о QR-кодах

«Единая Россия» подготовит дополнительные предложения к законопроекту о «Санитарно-эпидемиологическом благополучии». Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в Telegram-канале ЕР.

По его словам, «Единая Россия» обобщила общественные предложения, кроме того, они получили поддержку у вице-премьера Татьяны Голиковой. «Это касается четкого перечня противопоказаний от прививки, перечня экстренных ситуаций, когда можно перемещаться без медицинских сертификатов. И, конечно, получения медсертификата переболевшими бессимптомно», — уточнил Турчак.

Главная задача властей, отметил он, защитить права россиян и сделать последовательные шаги по защите их здоровья. Однако все решения должны приниматься для людей, а не мешать или создавать неудобства, подчеркнул секретарь Генсовета ЕР.

Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что 16 декабря в первом чтении будет рассмотрен законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах.

В свою очередь, председатели ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» сообщили, что не будут поддерживать соответствующий законопроект.