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Стала известна возможная причина взрыва в Серпуховском женском монастыре

Причиной взрыва в Серпуховском женском монастыре мог быть буллинг в церковной школе

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Устроивший взрыв в Серпуховском женском монастыре в понедельник, 13 декабря, в прошлом был воспитанником церковно-приходской школы при обители, возможной причиной атаки является буллинг. Об этом стало известно «Интерфакс» от информированного источника.

По словам собеседника агентства, мотивом преступления бывшего ученика стала ненависть к педагогам школы и монахиням.

Утром 13 декабря в гимназии при Серпуховском женском монастыре воспитанник привел в действие самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетние.

Ранее в сети появились первые кадры с места ЧП — на снимках видны пятна крови у входа в монастырь.

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Анна Филипенко
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