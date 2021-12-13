Стала известна возможная причина взрыва в Серпуховском женском монастыре
Причиной взрыва в Серпуховском женском монастыре мог быть буллинг в церковной школе
Устроивший взрыв в Серпуховском женском монастыре в понедельник, 13 декабря, в прошлом был воспитанником церковно-приходской школы при обители, возможной причиной атаки является буллинг. Об этом стало известно «Интерфакс» от информированного источника.
По словам собеседника агентства, мотивом преступления бывшего ученика стала ненависть к педагогам школы и монахиням.
Утром 13 декабря в гимназии при Серпуховском женском монастыре воспитанник привел в действие самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетние.
Ранее в сети появились первые кадры с места ЧП — на снимках видны пятна крови у входа в монастырь.