Песков назвал приоритет в вопросе принятия законопроекта о QR-кодах

Президент России Владимир Путин с самого начала озвучил позицию по законопроекту о QR-кодах на транспорте. Приоритетом в данном вопросе являются интересы людей. Его назвал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, позиция президента будет учтена при работе над законопроектом о QR-кодах в общественных местах.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения. Решение о введении цифровых пропусков о вакцинации от COVID-19 или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет рассмотрен на Совете Государственной Думы в понедельник, 13 декабря.

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, оценила законопроект о введении цифровых пропусков в общественных местах и подчеркнула, что он не ограничивает права граждан. Помимо этого, законопроект позволит сохранить «жизнь в регионе и функционирование всех систем» в условиях сильного эпидемиологического подъема.