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Россиян предупредили об уголовном наказании за тайную сдачу квартир в аренду

Юрист Хантимиров: за неуплату НДФЛ арендодателя могут привлечь к уголовной ответственности

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

Собственник, тайно сдающий квартиру в аренду и не уплачивающий налоги, может быть привлечен к уголовной ответственности. Об этом РИА Новости рассказал юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров.

По словам эксперта, уголовное наказание грозит арендодателям, которые уклоняются от уплаты НДФЛ на протяжении трех и более лет, а также в случае, если сумма неуплаченного налога превышает 2,7 миллиона рублей. Собственнику в такой ситуации могут выписать штраф на 100-300 тысяч рублей или в размере зарплаты (иного дохода) за год-два. Также его могут арестовать на срок до шести месяцев или лишить свободы на срок до года, предупредил юрист.

При этом суд освободит владельца квартиры от уголовной ответственности, если тот впервые был уличен в неуплате налогов и вовремя возместил ущерб.

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В других ситуациях собственник-неплательщик должен будет заплатить неуплаченные налоги (13 процентов полученной оплаты за весь срок сдачи квартиры в аренду). Кроме того, ему назначат штраф в размере 20 процентов от накопившейся налоговой задолженности, заключил специалист.

Ранее стало известно, что российский Минстрой разработал законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) для контроля за операциями по аренде квартир. В ведомстве считают, что с помощью ГИС получится сделать рынок аренды более открытым и прозрачным.

Нина Ташевская
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