В МИД оценили последствия кризиса из-за размещения систем НАТО у границ России

Замглавы МИД России Сергей Рябков оценил в беседе с РИА Новости последствия, которые могут произойти из-за размещения новейших ракетных систем НАТО у границ РФ.

По словам дипломата, действия США и союзников по НАТО наводят на мысль, что они ведут к повторению печального опыта «Карибского кризиса», однако на новой военно-технической базе, последствия таких шагов трудно предсказуемы.

По его словам, планы НАТО являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки «не только на европейском континенте, но и шире в Евроатлантике».

Рябков отметил, что чем ближе такие системы будут появляться у российских границ, тем выше риски дестабилизации, тем определеннее контуры нового кризиса. по его мнению, этот кризис по степени своей опасности может быть сопоставим с «Карибским кризисом». «В те годы политики в Вашингтоне сделали надлежащие выводы и ситуацию удалось стабилизировать, отвести от опасной черты. Что будет в следующий раз, если до этого дойдет, я не берусь предсказывать», — сказал замглавы МИД.

Ранее Рябков заявил, что последствия расширения НАТО на восток будут тяжелыми, и эта ситуация является одной из самых серьезных проблем в евроатлантическом регионе на сегодняшний день. Дипломат подчеркнул, что свобода объединений не может быть абсолютной и заканчивается там, где она посягает на свободу другого.