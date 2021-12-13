В МИД рассказали о «печальном выводе» в отношениях между Россией и США

Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «Известиям» оценил перспективы отношения Москвы и Вашингтона. Он отметил, что долгий путь взаимодействия привел к печальным выводам, и проблемы между двумя странами начались не вчера.

«Однобокая негативная предсказуемость есть, а вот в части какой-то перспективы улучшения отношений всё совершенно непредсказуемо. Это печальный вывод по итогам долгого пути, который мы прошли и с нынешней администрацией, и с Трампом, и с Обамой. Проблемы начались не вчера», — указал дипломат.

По словам Рябкова, проблемы связан со стремлением США навязать России подходы по множеству вопросов. Замглавы МИД добавил, что не рискнул бы давать оптимистичные прогнозы о перспективах улучшения отношений и не ожидал бы изменения позиции Вашингтона.

Он пояснил, что за исключением таких направлений, как стратегическая стабильность и кибербезопасность, прогресс не наблюдается. При этом Россия призывает Соединенные Штаты к ответственному подходу в вопросах международной безопасности и надеется, что сигналы будут услышаны, и американцы прислушаются к аргументам здравого смысла.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с американским госсекретарем Энтони Блинкеном заявил, что Москва готова восстановить диалог с США. Он добавил, что Москва заинтересована в том, чтобы объединиться с Вашингтоном для урегулирования конфликта в Донбассе.

