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Среда обитания

В российском городе на машины обрушилась часть дома

В центре Саратова на машины рухнула стена расселенного дома, пострадал водитель

Фото: МЧС РФ

В центре Саратова обрушилась часть расселенного дома. Под завалами оказались два автомобиля, пострадал водитель одного из них. Об этом сообщает издание «Взгляд-инфо» со ссылкой на начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрия Юрина.

Стена дома обрушилась днем на углу улиц Рахова и Большая Казачья. Предполагается, что инцидент в российском городе произошел во время разбора здания.

«Обрушились и кирпичи, и деревянные конструкции. Видимо, кто-то самостоятельно разбирал часть дома. Возможно, этот человек еще находится под завалом», — заявил Юдин. Части дома повредили два автомобиля. В машине марки Kia находился мужчина, его госпитализировали медики.

Информация о произошедшем поступила в службу спасения. На данный момент на месте происшествия работают кинологи, спасатели и представители администрации и правительства области.

В ноябре несколько перекрытий также рухнули в частном доме в Новосибирской области. В результате инцидента пострадала 60-летняя россиянка. Ее госпитализировали с ушибами и переломами. В операции участвовали 18 человек и 6 единиц техники.

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