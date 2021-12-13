Умер скульптор Николай Селиванов

Народный художник России, скульптор Николай Селиванов умер в возрасте 92 лет. Об этом рассказал его сын Василий в аккаунте семейной скульптурной студии в Instagram.

«Добрый, веселый, настоящий скульптор, мастерюга. Деревенский аристократ», — написал Василий. Прощание и отпевание пройдут 16 декабря в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старо-Симоновым селе в 11:00 по мск.

Николай Селиванов родился 8 сентября 1929 года в деревне Хранево в Подмосковье. Скульптурой он начал заниматься в 1952 году, обучался в мастерской Матвея Манизера в Суриковском институте. Затем получил место в правлении Союза художников СССР и стал председателем секции скульпторов Московского областного Союза художников. Награжден Международной премией имени М.А. Шолохова. Наиболее известен автор по скульптурным изображениям Сергея Есенина и его окружения.

Ранее сообщалось о том, что в Москве скончался российский режиссер Сергей Соловьев. Во Всероссийском государственном университете кинематографии имени Герасимова (ВГИК), где преподавал кинематографист, отметили, что у него были проблемы с сердцем.

