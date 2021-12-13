Сестра заподозрила антипрививочницу Марию Шукшину в тайной вакцинации

Сестра Марии Шукшиной Ольга заподозрила актрису в тайной вакцинации от коронавируса, хотя та выступила против прививок. Ее слова приводит news.ru.

«Одна из наших родственниц как-то пошутила в близком кругу, что сама Маша, может быть, давно уже тайно вакцинированная. Я это допускаю. Раньше, как мне помнится, сестра всегда послушно прививалась, даже от гриппа. Боялась заболеть», — заявила женщина.

Ольга выразила обеспокоенность тем, что Мария Шукшина могла попасть в секту, ведь сестра стала продвигать несвойственные ей идеи. Причины этого непонятны семье.

Она задалась вопросом, откуда у актрисы появилась антиваксерская позиция в период пандемии опасного вируса, и понимает ли сестра личную ответственность за собственные высказывания. Ольга добавила, что сама вакцинировала от коронавируса, прививку в ближайшее время также сделает их мать, Лидия Федосеева-Шукшина.

Актриса неоднократно высказывалась против обязательной вакцинации и принимаемых эпидемиологических мерах в рамках борьбы с коронавирусом. 24 ноября главные врачи крупных ковидных больниц России пригласили на «экскурсию» в красные зоны больниц, где лечат пациентов с COVID-19, известных антипрививочников, среди которых помимо Шукшиной — лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза.

Через несколько дней после этого Шукшина заявила, что пыталась связаться с одним из главврачей. По ее словам, она позвонила в приемную главврача больницы имени С.П. Боткина в Санкт-Петербурге Дениса Гусева, но ей ответили, что все менеджеры заняты.

