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Дом с автографом легенды XX века продадут в США

В Беверли-Хиллз выставили на продажу дом Кирка Дугласа с автографом Фрэнка Синатры

Фото: Noel Kleinman / Maison Global

В США выставили на продажу особняк, который принадлежал ныне покойному голливудскому актеру Кирку Дугласу. Особенностью участка считается выложенная брусчаткой дорожка в саду, на которой некоторые знаменитости оставили свои автографы. В их числе был и легенда XX века, киноактер Фрэнк Синатра, сообщает Mansion Global.

Поместье 1920-х годов находится в районе Флэтс в Беверли-Хиллз. Дуглас приобрел объект в 1976 году за 400 тысяч долларов и проживал там до своей смерти в 2020 году. Объявление о продаже особняка появилось в начале декабря 2021-го, его оценили почти в 7,5 миллиона долларов (более 550 миллионов рублей).

Бывшее владение Дугласа включает главный особняк площадью более 430 квадратных метров с четырьмя спальнями и шестью ванными комнатами. а также гостевой дом. По данным агентства недвижимости Nourmand & Associates, которое занимается поиском покупателя, на участке есть знаковое место — дорожка в саду, похожая на Голливудскую «Аллею славы». На 22 камнях кроме подписи Синатры выгравированы автографы Дугласа и четырех его сыновей, а также звезд американского телевидения 1950-х годов Милтона Берла, певца Дина Мартина, 40-го президента США Рональда Рейгана, певицы Барбры Стрейзанд и других.

Кирк Дуглас скончался в феврале 2020 года на 104-м году жизни. Он входит в список «золотой эры» Голливуда. Наиболее известные его фильмы — «Спартак», «Тропы славы», «Чемпион», «Злые и красивые», «Жажда жизни». Актер трижды получал номинацию на главную американскую кинопремию, в 1996 году ему вручили почетный «Оскар» за выдающиеся достижения в кинематографе.

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