Названа минимальная цена дома в Сочи

Средняя стоимость частных домов в Сочи за три года — с октября 2018-го по октябрь 2021-го — увеличилась более чем на 81 процент, говорится в материалах агентства «ОНИКС-Недвижимость», имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

В декабре 2021-го стандартный дом в Сочи стоит 35,9 миллиона рублей. Только с октября прошлого года этот показатель вырос на 49 процентов, то есть примерно на 12 миллионов рублей. По оценкам риелторов, на данный момент в городе-курорте продается 11,8 тысячи частных домовладений. Самый бюджетный вариант оценивается в 2 миллиона рублей. Самым дорогим назван объект за 1,8 миллиарда рублей.

«Если говорить о достойных домовладениях, то минимальный ценник здесь — от 30-50 миллионов рублей и выше, — отмечают специалисты. — Что касается пожеланий клиентов — многие хотят доступность до моря, видовые характеристики. Также для многих покупателей домов важно наличие бассейнов, гаража на несколько авто».

Кроме того, по наблюдениям экспертов, более тщательное внимание покупатели стали уделять «чистоте» документов на жилье и проверке геологии участков.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании квартир в Сочи: по прогнозам риелторов, к концу 2023 года средняя стоимость квадратного метра жилья в городе-курорте может вырасти до 1 миллиона рублей.

