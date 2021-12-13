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Названа минимальная цена дома в Сочи

«ОНИКС-Недвижимость»: самый бюджетный частный дом в Сочи стоит 2 миллиона рублей

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Средняя стоимость частных домов в Сочи за три года — с октября 2018-го по октябрь 2021-го — увеличилась более чем на 81 процент, говорится в материалах агентства «ОНИКС-Недвижимость», имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

В декабре 2021-го стандартный дом в Сочи стоит 35,9 миллиона рублей. Только с октября прошлого года этот показатель вырос на 49 процентов, то есть примерно на 12 миллионов рублей. По оценкам риелторов, на данный момент в городе-курорте продается 11,8 тысячи частных домовладений. Самый бюджетный вариант оценивается в 2 миллиона рублей. Самым дорогим назван объект за 1,8 миллиарда рублей.

«Если говорить о достойных домовладениях, то минимальный ценник здесь — от 30-50 миллионов рублей и выше, — отмечают специалисты. — Что касается пожеланий клиентов — многие хотят доступность до моря, видовые характеристики. Также для многих покупателей домов важно наличие бассейнов, гаража на несколько авто».

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Кроме того, по наблюдениям экспертов, более тщательное внимание покупатели стали уделять «чистоте» документов на жилье и проверке геологии участков.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании квартир в Сочи: по прогнозам риелторов, к концу 2023 года средняя стоимость квадратного метра жилья в городе-курорте может вырасти до 1 миллиона рублей.

Нина Ташевская
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