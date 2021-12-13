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Испания призвала ЕС избегать обострения ситуации вокруг Украины

Глава МИД Испании Альбарес: ЕС не должен способствовать обострению ситуации вокруг Украины

Фото: Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) не должен предпринимать шаги, способствующие росту напряженности вокруг Украины. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал Евросоюз избегать обострения ситуации, передает ТАСС.

Министр не стал отвечать на вопрос о поддержке Мадридом санкций в отношении Москвы в случае эскалации. «Я не хочу забегать вперед, я сохраню свою позицию для моих коллег. Мы должны рассмотреть все предложения», — заявил дипломат.

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Ранее глава МИД Австрии Александр Шалленберг рассказал, что Европейский союз внимательно следит за ситуацией на украинской границе и готов к жесткому ответу в случае определенных действий России. Министр указал на необходимость деэскалации, подкрепленной действиями с обеих сторон и общей линией Евросоюза.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано также заявил, что ЕС поддержит Украину перед лицом любой агрессии. «ЕС и все международное сообщество будут вынуждены отреагировать. И я смею утверждать, что наша реакция по своему масштабу и силе будет существеннее, чем в 2014 году», — заключил он.

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Анжелика Бережная
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