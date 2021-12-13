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Опубликован список пострадавших при взрыве в подмосковном монастыре

Опубликованы имена пострадавших в результате взрыва в гимназии при монастыре в Серпухове

Фото: Татьяна Панкратова / РИА Новости

В результате взрыва в гимназии при Серпуховском женском монастыре в Подмосковье пострадали десять несовершеннолетних. Список имен опубликовал Telegram-канал 112.

По данным канала, в ЧП пострадали 15-летний Иван Г., который получил рвано-ушибленные раны левого и правого бедра, а также ожог второй степени правой голени, 12-летняя Анна Ф. и 16-летний Иван Ч. получили сотрясение головного мозга, 14-летний Даниил К. — баротравму.

Кроме того, 17-летнего Максима И. госпитализировали с ожогом правого колена первой степени, у 13-летнего Святослава К. диагностированы ссадины левой голени. У 11-летней Таисии Б. — реакция на стресс, у 17-летнего Кирилла С. — баротравма, у 14-летнего Виктора Н. — ушиб правого бедра, а у 14-летней Ксении Г. — баротравма.

Ранее сообщалось, что 18-летний Владислав Струженков подорвал самодельное взрывное устройство на ступенях Серпуховского духовного училища. По предварительным данным, взрыв произошел непроизвольно, когда россиянин готовился к нападению и хотел поправить мачете.

При взрыве по меньшей мере 12 человек получили повреждения различной степени тяжести. Кроме того, пострадал сам Струженков, которому оторвало обе ноги.

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Юлия Ямпольская
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