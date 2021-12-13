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Сторож рассказал о системе безопасности во взорванном подмосковном монастыре

Сторож рассказал, что при входе в монастырскую гимназию в Серпухове нужен спецкод

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

При входе в монастырскую гимназию в Серпухове необходимо набрать специальный код, о такой системе безопасности рассказал сторож учреждения. Мужчина предположил, что по этой причине нападавший устроил взрыв именно на крыльце. Его комментарий приводится в Telegram-канале RT.

Он отметил, что сразу после инцидента монахини позвонили сотрудникам спецслужб, затем входы на территорию были сразу перекрыты.

«Детей эвакуировали через другие двери и на территорию монастыря отвели», — пояснил мужчина.

18-летний Владислав Струженков рано утром пришел к православной гимназии, в которой ранее учился, и устроил взрыв. В результате он потерял ногу и получил множество травм и ранений. Следователи провели обыски в доме у выпускника и изъяли имеющие важное значение для расследования уголовного дела предметы.

В результате взрыва бомбы в Серпуховском монастыре пострадало 13 человек.

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Анна Щербакова
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