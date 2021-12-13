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Сенатор призвал западные страны услышать доводы России ради безопасности

Сенатор Сергей Цеков: Запад должен услышать доводы России по поводу ситуации на Украине
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: Federation Council of Russia / Global Look Press

Сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал западные страны услышать доводы России по поводу ситуации на Украине ради безопасности в мире. Его слова передает РИА Новости.

По словам Цекова, Запад должен быть заинтересован в снижении напряженности так же, как и Россия, чтобы каждый мог заниматься своими внутренними проблемами. В этом случае они «должны начать серьезные переговоры». «Надеемся, что они себе не враги», — добавил он. При этом сенатор напомнил, что НАТО продолжало расширяться на восток, несмотря на договоренности с российской стороной.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил президенту России Владимиру Путину серьезными последствиями в случае дестабилизирующих действий против Украины. После этого российский лидер призвал начать переговоры для исключения продвижения НАТО на восток.

Марина Совина
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