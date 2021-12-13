Двукратный олимпийский чемпион признался в изнасиловании несовершеннолетней

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Янник Аньель признал обвинения в изнасиловании несовершеннолетней дочери его тренера Лайонела Хортера. Об этом сообщает BFM со ссылкой на прокурора Эдвига Ру-Моризо.

Аньель не считает, что принуждал подростка к сексу. По его мнению, все происходило по обоюдному согласию. Прокурор добавил, что пловец испытывает проблемы с памятью.

По версии следствия, спортсмен несколько раз изнасиловал девочку в 2016 году, когда они были в Таиланде, Бразилии и на Тенерифе. Ему на тот момент было 24 года, ей — 13 лет.

29-летнего пловца задержали 9 декабря и доставили в отдел полиции города Мюлуза. 11 декабря ему были предъявлены обвинения, но суд отклонил ходатайство о заключении Аньеля под стражу. Слушания по делу продолжатся, будут проведены дополнительные расследования.

Аньель — обладатель двух золотых и одной серебряной медали Олимпиады 2012 года. Кроме того, он дважды становился чемпионом мира. Пловец завершил карьеру в 2016 году.