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Тренер устроившего взрыв в подмосковном монастыре рассказал о болезни юноши

Тренер взорвавшего СВУ в Серпухове: парень был неконфликтный и тяжело болел

Фото: Татьяна Панкратова / РИА Новости

Взорвавший самодельное взрывное устройство (СВУ) у входа в Серпуховскую монастырскую гимназию в Подмосковье 18-летний Владислав Струженков был спокойным юношей, страдающим от тяжелого заболевания. Об этом РЕН ТВ рассказал тренер по стритлифтингу Фил Савостин, у которого Владислав занимался до начала 2019 года.

Тренер рассказал, что Владислав вел себя в коллективе спокойно, не был конфликтным парнем. В то же время у него были некоторые проблемы с социализацией, решить которые и пытались родственники, отдав его в спортивную секцию.

Также Владислав страдает от тяжелой болезни, связанной с щитовидной железой, в результате которой орган был полностью удален. Однако Савостин отмечает, что даже несмотря на проблемы со здоровьем, Владислав смог дважды занять призовые места на местных соревнованиях.

18-летний Владислав Струженков взорвал безоболочное самодельное взрывное устройство, сидя на ступеньках Серпуховского духовного училища. По последней версии, произошло это непроизвольно, когда он хотел поправить взятое с собой мачете.

В результате взрыва пострадали 12 человек. Самые большие повреждения получил сам юноша. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

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Роман Кирьянов
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