УЕФА проведет повторную жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет повторную жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Twitter организации.

Это произошло из-за ошибки во время изначальной жеребьевки. Так, в пару в 1/8 финала турнира попали «Манчестер Сити» и «Вильярреал», что не должно было случиться, потому что команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов.

«В результате ошибки с софтом у внешнего провайдера, обеспечивавшего ведущих жеребьевки информацией о том, какие команды могут и не могут встретиться в плей-офф, произошла серьезная ошибка. Результаты жеребьевки аннулируются», — гласит заявление УЕФА. Отмечается, что повторная церемония будет проведена 13 декабря в 17:00 по московскому времени.

Ранее 13 декабря в результате жеребьевки определились пару участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Российских клубов среди участников плей-офф нет. Первые матчи состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные встречи запланированы на 8, 9, 15 и 16 марта.