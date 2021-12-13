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УЕФА проведет повторную жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов

УЕФА согласился провести повторную жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов из-за ошибки

Фото: Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет повторную жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Twitter организации.

Это произошло из-за ошибки во время изначальной жеребьевки. Так, в пару в 1/8 финала турнира попали «Манчестер Сити» и «Вильярреал», что не должно было случиться, потому что команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов.

«В результате ошибки с софтом у внешнего провайдера, обеспечивавшего ведущих жеребьевки информацией о том, какие команды могут и не могут встретиться в плей-офф, произошла серьезная ошибка. Результаты жеребьевки аннулируются», — гласит заявление УЕФА. Отмечается, что повторная церемония будет проведена 13 декабря в 17:00 по московскому времени.

Ранее 13 декабря в результате жеребьевки определились пару участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Российских клубов среди участников плей-офф нет. Первые матчи состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные встречи запланированы на 8, 9, 15 и 16 марта.

Дарья Коршунова
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