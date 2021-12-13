Определились все пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Результаты жеребьевки доступны на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В плей-офф «Бенфика» встретится с мадридским «Реалом», «Вильярреал» — с «Манчестер Сити», «Атлетико» — с «Баварией» , «Зальцбург» — с «Ливерпулем», «Интер» — с «Аяксом», «Спортинг» — с «Ювентусом», «Челси» — с «Лиллем», «Пари Сен-Жермен» — с «Манчестер Юнайтед».

Жеребьевка прошла 13 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Первые матчи плей-офф состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные встречи запланированы на 8, 9, 15 и 16 марта.

Все участники плей-офф Лиги чемпионов определились 9 декабря. Российские команды не прошли в финальную стадию турнира. Финал Лиги чемпионов состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

