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Названа доля заражений COVID-19 среди прошедших вакцинацию россиян

Вице-премьер Голикова: COVID-19 заражаются 3,9% из общего числа вакцинированных россиян

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

COVID-19 заражаются 3,9 процента из общего числа вакцинированных россиян и 0,74 процента из тех граждан, кто перенес инфекцию. Такую долю назвала вице-премьер страны Татьяна Голикова, передает в понедельник, 13 декабря, «Интерфакс».

Она пояснила, что все эти сведения дали возможность правительству продлить срок действия сертификата переболевшего с полугода до года.

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«С учетом позиции ВОЗ настоятельно рекомендуем гражданам в отношении себя и своим близким принимать решение о вакцинации, особенно тем, кто не переболел, раз в полгода», — добавила Голикова.

Она заверила, что мониторинг повторных заражений коронавирусом среди привившихся ведется в всех странах, более того, учитываются сведения о новых разновидностях инфекции.

Ранее сообщалось, что российские власти подготовили план противодействия распространению омикрон-штамма коронавируса. Вице-премьер предположила, что прирост заболеваемости коронавирусом возрастет после новогодних праздников, поскольку многие россияне отправятся отдыхать за рубеж.

Известно, что омикрон-штамм коронавируса подтвердился у 16 из 177 россиян, вернувшихся в страну из ЮАР.

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Анна Щербакова
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