Доходы «Газпрома» от продажи газа за границу удвоились

В первые десять месяцев текущего года доходы «Газпрома» от экспорта топлива выросли вдвое по сравнению с тем же периодом 2020-го, достигнув 39,6 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщает РИА Новости.

Физический объем экспорта вырос значительно меньше — только на 5,7 процента по сравнению с тем же периодом 2020 года, до 171,5 миллиарда кубометров.

В октябре продажа газа за границу упала по сравнению с сентябрем на 9,3 процента — до 13,9 миллиарда кубометров, но средняя экспортная цена выросла на 44 процента — до 443,6 доллара за тысячу кубометров. В результате доходы компании увеличились в месячном выражении почти на треть — до 6,17 миллиарда долларов. А по сравнению с октябрем 2020 года российский монополист заработал в 2,4 раза больше при снижении экспорта на 22,3 процента.

Стоимость поставок в октябре оказалась значительно выше уровня рентабельности, который составляет 90-100 долларов за тысячу кубометров. Также она превысила прогноз «Газпрома», в котором средняя цена по итогам года составляет 270 долларов.

В понедельник, 13 декабря, стоимость январских фьючерсов на газ в Европе поднялась выше 1300 долларов впервые с начала октября.

Такая динамика наблюдается на фоне резкого снижения уровня запасов в газа в европейских хранилищах. По данным на начало декабря, из них отобрано уже 25,6 процента всего закачанного объема. С начала декабря отбор превышает среднее многолетнее значение на 19 процентов.

