В Госдуме ответили на вопрос о принятии законопроекта о QR-кодах в 2021 году

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах не будет рассмотрен в 2021 году. Так на вопрос о его принятии ответил глава профильного комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, пишет ТАСС.

В случае его принятия в первом чтении он уйдет в рассылку на месяц перед вторым чтением. Таким образом, до конца текущего года законопроект не будет рассмотрен во всех трех чтениях. «Мы не гоним, не торопимся», — подчеркнул Пискарев.

Ранее глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев прокомментировал работу над законопроектом о QR-кодах. По его словам, законопроект отправили в субъекты, где он прошел глубокое и детальное обсуждение. Кроме того, учитывалась практика, предоставленная руководителями регионов.

12 ноября правительство России внесло в Государственную Думу проекты поправок об использовании в общественных местах и на транспорте QR-кодов о прививке от COVID-19.