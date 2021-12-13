В «Единой России» рассказали о работе над законопроектом о QR-кодах

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев прокомментировал работу над законопроектом о QR-кодах. Он отметил, что законопроект отправили в регионы, где он прошел глубокое и детальное обсуждение. При этом учитывалась практика, которая предоставлена руководителями регионов. Также обсуждение законопроекта проводилось в региональную неделю депутатов Госдумы, отметил он.

«Когда мы принимали народную программу, то заложили туда положения по безопасности. Мы видим, что люди поддерживают нас. Нас поддерживает президент. Его установка — не по показателям министерств надо оценивать ситуацию в стране, а по ощущениям людей на местах. Мы будем четко соблюдать договоренности, работать с правительством. Это предполагает открытость, понимание и ответственность друг перед другом и перед избирателями», — подчеркнул Владимир Васильев.

Напомним, 12 ноября правительство России внесло в Госдуму проекты поправок об использовании в общественных местах и на транспорте QR-кодов о прививке от коронавируса. Предполагалось, что пассажирам международных и междугородних авиарейсов, поездов дальнего следования потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. При этом до определенного времени будет достаточно ПЦР-теста.