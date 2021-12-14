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В России заявили о превосходстве над беспилотником Bayraktar

Вице-премьер РФ Борисов: российские аппараты превосходят турецкий Bayraktar
Юрий Борисов

Юрий Борисов. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Беспилотники, которые разработаны в России, превосходят турецкий ударный дрон Bayraktar. Об этом вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал в интервью телеканалу РБК.

«Российские разработки не только не уступают, но и превосходят по техническим характеристикам обозначенный вами беспилотный комплекс», — заявил Борисов, отвечая на вопрос о конкуренции с турецким аппаратом Bayraktar.

Вице-премьер добавил, что Россия может заинтересовать иностранных покупателей беспилотниками. «Последняя выставка в Дубае, где мы уже представляли свои образцы, откроет еще одну рыночную нишу, и Россия может войти в клуб стран, экспортирующих эти виды вооружения», — отметил Борисов.

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Ранее источник в судостроительной отрасли сообщил о разработке новой морской платформы, которая сможет нести тактические беспилотники. Для запуска беспилотных аппаратов новые платформы получат пневматические катапульты.

В ноябре заместитель директора Московского радиотехнического института Российской академии наук (РАН) Игорь Есаков рассказал о микроволновых пушках, которые могут противостоять беспилотникам Bayraktar.

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Даниил Иринин
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