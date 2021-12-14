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Раскрыта новая игра от Rockstar

Инсайдер Том Хендерсон: Rockstar работает над игрой Bully 2

Изображение: Rockstar

Rockstar должна была анонсировать продолжение игры Bully на The Game Awards 2021. Об этом в своем Twitter рассказал авторитетный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson).

Хендерсон выяснил, что у компании были планы представить игру Bully 2 на мероприятии The Game Awards 2021, которое состоялось в начале декабря. Специалист раскрыл информацию о том, что Rockstar работает над разработкой тайтла, который станет продолжением популярной игры 2006 года.

Автор отметил, что представители студии показали «некоторым людям» готовые материалы из новой игры. Том Хендерсон подчеркнул, что уже существует практически готовая версия Bully 2, в которую можно сыграть. Инсайдер предположил, что компания анонсирует релиз в ближайшие месяцы.

Фанаты оригинальной игры неоднократно просили Rockstar выпустить продолжение Bully. Хендерсон полагает, что в компании сперва скептически относились к будущему проекта, однако на фоне популярности Grand Theft Auto 5 и Red Dead Redemption 2 в студии решили делать новую игру. Также работа над Bully 2 могла быть отложена из-за разработки GTA VI.

В ноябре Rockstar представила комплект игр Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, который включал в себя ремастеры GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. В играх обнаружили большое количество ошибок, из-за чего студии пришлось извиниться перед геймерами и выпустить крупное обновление.

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Андрей Ставицкий
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