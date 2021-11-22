Для провальной GTA Trilogy вышло первое обновление

Rockstar выпустила первое крупное обновление для Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Об этом сообщается на сайте поддержки студии.

Обновление под номером 1.02 касается консолей PlayStation и Xbox актуального и прошлого поколений. Также Rockstar пообещала, что исправляющий проблемы провального релиза апдейт получат пользователи ПК и консолей Nintendo Switch. В сообщении говорится, что патч включает в себя исправление ошибок перевода с английского языка, отображение текстур, «ям» на карте, исчезающих объектов.

Также обновление исправляет в играх сборника ремастеров ошибки, из-за которой игрок мог увеличить скорость бега, быстро меняя оружие. Устранена неполадка, по причине которой игры вылетали после того, как игрок садился в автомобиль, а счетчик урона некорректно отображался на экране.

Некоторые исправления коснулись конкретных игр сборника. Например, в GTA 3 починили баг, из-за которого игрок не мог получить достижение Disposing of the Evidence, в GTA: Vice City — ошибку, из-за которой модель персонажа Томми Версетти принимала T-образную позу.

Релиз игр GTA Trilogy состоялся 11 ноября. В конце ноября представители Rockstar признали проблемы ремастеров и пообещали улучшить качество игры в ближайшие дни. Также в студии заметили, что оригинальные игры GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas вернутся в продажу.