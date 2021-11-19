Создатели GTA Trilogy извинились перед пользователями за неудачный релиз

Создатели GTA Trilogy признали, что обновленные игры не оправдали ожиданий пользователей и принесли извинения за неудачный релиз. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Rockstar Games извинились и пообещали, что будут работать над улучшением качества игр. Разработчики добавили, что «в ближайшие дни» появятся первые изменения, а оригинальные игры GTA Trilogy вернутся в продажу.

Релиз Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition состоялся 11 ноября 2021 года. Пользователи соцсетей остались недовольны проблемами в новых играх и потребовали от Rockstar вернуть деньги. По их словам, игры не соответствуют уровню индустрии 2021 года.