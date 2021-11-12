Игры Rockstar оказались недоступны

Пользователи не смогли запустить GTA и другие игры Rockstar из-за сбоя

Геймеры пожаловались на сервис Rockstar Games Launcher, из-за которого они не смогли запустить GTA и другие игры студии на ПК. Сообщения пользователей появились в Twitter.

Так, пользователь под ником @jack63252885 отмечает, что потратил на игры серии деньги и не может запустить их уже много часов. «К черту вас — если на вашей стороне оказались проблемы, это не должно меня волновать», — написал посетитель Twitter под ником @lilkastor13. По сообщению многих геймеров, лаунчер от Rockstar не работает почти сутки.

Судя по соцсетям, проблемы наблюдаются с запуском всех игр серий GTA и Red Dead Redemption. Представители Rockstar подтвердили факт сбоя и отметили, что отключили некоторые услуги и сервисы. Согласно сайту поддержки Rockstar, кроме лаунчера недоступны онлайн-игры GTA Online и Red Dead Redemption Online. Причем версии для консолей продолжают работать в обычном режиме.

Сбой Rockstar Games Launcher совпал с релизом GTA: The Trilogy — The Definitive Edition, который состоялся поздним вечером 11 ноября.

Еще до выхода переиздания культовых частей GTA геймплей игр оказался опубликован в сети. Ролики и изображения, показывающие прохождение всех трех культовых частей, появились на YouTube и Reddit.