Геймплей переиздания культовых частей GTA слили в сеть

В сети раскрыли видео геймплея и скриншоты игр серии GTA: The Trilogy — The Definitive Edition за день до релиза. Об этом сообщает издание VGC.

Ролики и изображения, показывающие геймплей всех трех культовых частей, появились на YouTube и Reddit. Анонимный пользователь слил частичное прохождение GTA III и GTA: Vice City, обратив внимание на особенности новых игр. Так, автор продемонстрировал, как начинает одиночную кампанию, показывая обновленную графику и некоторые новые элементы интерфейса.

Геймер обратил внимание на обновленное круговое меню для выбора оружия в стиле GTA V. Кроме того, автор сделал акцент на новой объемной мини-карте в играх переиздания.

По скриншотам GTA: San Andreas можно сделать вывод, что в игре была улучшена графика, добавлены переработанные элементы интерфейса, появилась более детальная прорисовка. При этом Rockstar пока что не выпускала роликов с геймплеем, ограничиваясь демонстрацией внутриигрового видео.

Релиз игр из комплекта GTA: The Trilogy — The Definitive Edition состоится 11 ноября. В серию входят ремастеры GTA III, Vice City и San Andreas.