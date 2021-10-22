Rockstar показала переиздание легендарных частей GTA

Rockstar продемонстрировала первые скриншоты и трейлер GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Видео доступно на YouTube-канале компании.

В минутном ролике авторы переиздания легендарных частей GTA показывают, как изменилась графика в играх спустя десятки лет. В частности, зрителям продемонстрировали обновленные 3D-модели главных героев и NPC, внутриигровое видео из всех трех частей, знакомые локации, машины и оружие. В ролике сравнивают оригинальные части и их переиздание.

На сайте студии сразу после открытия предзаказов были опубликованы скриншоты из обновленных GTA III, Vice City и San Andreas. «Улучшения освещения и окружающей среды с текстурами высокого разрешения, увеличенное расстояние прорисовки, элементы управления и прицеливания в стиле Grand Theft Auto V», — описывают новые тайтлы создатели серии.

Также конкретные улучшения указаны для каждой из трех игр. Например, в GTA III появится новое управление, обновленная мини-карта, возможность немедленно перезапустить проваленную миссию. В Vice City обещают полностью переделанную систему освещения и улучшенную детализацию объектов, в San Andreas — поддержку разрешения 4K на консолях PS5 и Xbox Series X и Nvidia DLSS для ПК.

Ранее в Rockstar объявили 11 ноября датой выхода ремастера культовых частей GTA. Комплект игр для ПК обойдется в 4279 рублей, версии для PlayStation 5 и Xbox Series будут стоить 4639 рублей и 59,99 доллара (около 4,2 тысячи рублей) соответственно. Комплект ремастеров для Nintendo Switch оценен в 5399 рублей.