GTA предрекли участь Cyberpunk 2077

Пользователи соцсетей потребовали от Rockstar вернуть деньги за ремастер GTA. Об этом сообщает издание Nintendo Life.

Журналисты обратили внимание на большое количество жалоб геймеров, которые приобрели игры ремастера GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Многие пользователи остались недовольными многочисленными проблемами в новых играх и потребовали от Rockstar вернуть им деньги, потраченные на тайтлы.

В связи с этим авторы назвали выход переиздания культовых частей GTA провалом и предрекли играм участь Cyberpunk 2077. В вышедшей в конце 2020 года игре CD Projekt RED обнаружили большое количество неполадок, из-за чего создателям тайтла пришлось запустить кампанию по возврату денег за покупку и извиниться перед геймерами.

«Незавершенные, забагованные запуски игр стали слишком обычным явлением за последние два поколения», — посетовал в своем Twitter пользователь под ником TheGalwayGamer. Журналисты обратили внимание, что Rockstar начала реагировать на жалобы геймеров. В частности, представители студии пообещали открыть форму для оформления возврата средств.

Ранее сервис Rockstar Games Launcher на ПК оказался недоступным из-за внутренних проблем. Сбой совпал с релизом GTA: The Trilogy — The Definitive Edition, который состоялся поздним вечером 11 ноября.