Игры GTA взломали в день релиза

В сети появились пиратские копии переизданных частей GTA. Об этом сообщили пользователи Reddit.

Авторы обратили внимание, что все три обновленные части — GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas — можно найти на пиратских сайтах. Геймеры заметили, что ссылки на взломанные игры появились в день релиза тайтлов, входящих в сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Также авторы сообщения подчеркнули, что игры можно скачать на разных сайтах.

«Что это за люди, стоящие за взломом? Я бы даже не стал тратить свое время на пиратство этого ужасного релиза», — отметил посетитель сайта под ником EngageManualThinking, отметив низкое качество ремастеров. «Ah shit, here we go again», — пошутил пользователь под ником xdark14k, намекнув на популярную фразу протагониста из GTA: San Andreas.

В серию обновленных игр входят GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Части доступны на ПК, а также приставках PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Ранее стало известно, что геймплей переиздания культовых частей GTA слили в сеть — это случилось примерно за сутки до официального запуска. Анонимный пользователь выложил частичное прохождение GTA III и GTA: Vice City на видео, обратив внимание на особенности новых игр.