GTA выйдет на VR

Игра Grand Theft Auto: San Andreas выйдет в виртуальной реальности. Анонс состоялся во время презентации Марка Цукерберга, говорится в сообщении компании Oculus VR.

По словам представителей Facebook, VR-версия ремастера культовой части GTA будет работать на гарнитуре Oculus Quest 2. «Игра даст вам новый взгляд на Лос-Сантос, Сан-Фиерро и Лас-Вентурас, когда вы впервые или снова познакомитесь с одним из самых знаковых открытых миров», — указано в тексте.

В сообщении говорится, что релиз окажется эксклюзивом для VR-шлема Oculus Quest 2. В настоящий момент нет информации о сроках выхода новой версии Grand Theft Auto: San Andreas. «Это проект, над которым мы работаем много лет, и мы не можем дождаться, чтобы показать вам больше», — отметили разработчики Oculus.

Ремастеры культовых частей GTA — GTA III, Vice City и San Andreas — выйдут 11 ноября на ПК и консолях. Версия для ПК оценена в 4279 рублей, для приставок PlayStation 5 и Xbox Series — в 4639 рублей и 59,99 долларов (около 4,2 тысячи рублей) соответственно. Комплект ремастеров для Nintendo Switch будет стоить 5399 рублей.

В презентации 28 октября основатель Facebook Цукерберг заявил, что компания изменит название на Meta. По его словам, новый бренд акцентирует внимание компании на «метавселенной».