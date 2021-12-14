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Российскую подводную лодку переделают в носитель «Циркона»

РИА Новости: атомную подлодку «Челябинск» модернизируют в носитель крылатых ракет «Циркон»

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российскую атомную подводную лодку «Челябинск» переделают в носитель крылатых ракет «Циркон». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

Как рассказал собеседник агентства, работы по модернизации субмарины на Дальневосточном заводе «Заезда» намечены на 2022 год. Так, «Челябинск» оснастят универсальными пусковыми установками для запуска ракет «Оникс» и «Циркон». «Его боевой потенциал возрастет многократно», — отметил источник.

Подлодка «Челябинск» была заложена в 1987 году по проекту 949А и спущена на воду в 1990 году. Входит в состав Тихоокеанского флота.

Ранее сообщалось, что «Цирконы» поступят на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России в 2025 году. По информации источника ТАСС, первым штатным носителем ракет станет атомная подводная лодка проекта 885М «Пермь».

Марина Совина
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