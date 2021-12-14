Женщина очнулась после комы и узнала о рождении дочери

Заразившаяся коронавирусом жительница английского города Фарнворт, графство Большой Манчестер, семь недель провела в коме, очнулась и узнала, что за это время родила дочь. Об этом сообщает Metro.

У беременной 33-летней Лоры Уорд начался легкий кашель. Состояние не улучшалось, и женщина решила сдать ПЦР-тест. Результат оказался положительным. Врачи порекомендовали пациентке самоизолироваться, но вскоре у нее начались проблемы с дыханием. Англичанка вновь обратилась к врачу, и ее госпитализировали.

У женщины не было других проблем со здоровьем, за исключением сахарного диабета во время беременности. Она не была привита от COVID-19, так как изначально прививки не рекомендовалось делать беременным женщинам. К тому времени, когда ей предложили привиться, было слишком поздно.

Состояние пациентки ухудшалось в течение двух недель, пока она лежала в больнице. Врачи провели обследование ребенка и сообщили, что у женщины могут произойти преждевременные роды. Последнее, что Уорд помнит — как ее вернули в коронавирусную палату, и она кивнула в знак согласия на преждевременные роды. После этого она отключилась. Возлюбленного женщины Джона Лиса вызвали в больницу, но из-за связанных с коронавирусом ограничений его не пустили в операционную. После этого он регулярно общался по FaceTime с лежавшей в коме Уорд, не зная, слышит ли она его.

Следующим воспоминанием Уорд было пробуждение спустя семь недель. Женщину поздравили с рождением дочери, о котором она не знала. Девочку назвали Хоуп. «Я открыла глаза и увидела Хоуп на кровати рядом со мной. Я не могла пошевелиться. Я могла только трясти и кивать головой», — сказала она.

Состояние женщины ухудшилось настолько, что врачи провели ей экстренное кесарево сечение на 31-й неделе беременности (в норме беременность длится 38 недель — прим. «Ленты.ру»), за два месяца до планируемых родов. Девочка родилась весом 1,6 килограмма. Несмотря на то что ребенок провел пять недель в отделении интенсивной терапии для новорожденных, сейчас она здорова и набирает вес.

Но для Уорд это было только начало ужасного испытания. Ее семья опасалась, что она никогда не восстановится после перенесенной болезни.

Пациентке провели трахеостомию и вставили питательные трубки. Говорить Уорд смогла только через две недели после пробуждения из комы. Ей пришлось заново учиться ходить. Теперь женщина проходит интенсивную физиотерапию и надеется наверстать первые недели жизни дочери. Она планирует вернуться домой в ближайшее время и советует всем беременным женщинам прививаться от COVID-19.

Ранее сообщалось, что зараженная коронавирусом жительница Венгрии родила дочь и узнала об этом, когда вышла из искусственной комы. Сейчас женщина восстанавливается после болезни дома вместе с мужем и дочерью.

