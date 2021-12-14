Севастопольский фильм «Цвет крови» покажут в Болгарии

Документальный фильм севастопольского режиссера Сергея Абрамова «Цвет крови» покажут в Болгарии в рамках деятельности Русского дома в Софии. Об этом сообщает портал ForPost.

Отмечается, что кинопоказы пройдут в 2022 году в рамках Дней русского зарубежья в Болгарии, которые Русский дом в Софии планирует проводить ежегодно.

Фильм рассказывает о Севастопольской эвакуации, проходившей в ноябре 1920 года во время Гражданской войны в России. В центре повествования — судьбы двух братьев, Евгения и Михаила Беренсов, оказавшихся по разные стороны баррикад во время войны. Премьера ленты состоялась в феврале.

Ранее стало известно, что международный стриминговый сервис Apple TV+ впервые покажет российский сериал. Им станет «Контейнер» с актрисой Оксаной Акиньшиной, рассказывающий о суррогатном материнстве.