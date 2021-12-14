Первым российским сериалом на Apple TV+ станет «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной

Международный стриминговый сервис Apple TV+ впервые покажет российский сериал. Им станет «Контейнер» с актрисой Оксаной Акиньшиной, рассказывающий о суррогатном материнстве, пишет ТАСС.

Мировая премьера сериала пройдет на Apple TV+ весной 2022 года. «Сериал "Контейнер" станет первым российским проектом Apple Originals», — подчеркнули в пресс-службе стриминга.

«Контейнер» рассказывает о 27-летней Саше (Акиньшина), которая зарабатывает на жизнь суррогатным материнством. Она переезжает в дом чиновника Вадима (Филипп Янковский) и его супруги Марины (Мария Фомина), ее заказчиков, и оказывается в чуждом для себя мире, а совместная жизнь становится испытанием для каждого из обитателей дома. Режиссером проекта выступил Максим Свешников.

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