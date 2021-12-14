Цена на газ в Европе превысила 1,5 тысячи долларов

Стоимость тысячи кубометров газа на европейской бирже ICE поднялась выше 1500 долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К закрытию торгов цены взлетели до 1525 долларов, что почти на 12,6 процента выше расчетной цены днем ранее — 1356,3 доллара.

По данным на начало декабря, из подземных хранилищ Европы отобрано более четверти купленного и закачанного газа. С начала декабря отбор из европейских хранилищ превысил среднее значение в эти числа за всю историю наблюдений на 19 процентов.