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Спорт

Фергюсону предложили провести схватку с Нурмагомедовым

Американскому бойцу UFC Тони Фергюсону предложили побороться с Хабибом Нурмагомедовым

Фото: Globallookpress.com

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз обратился к американцу Тони Фергюсону. Пост доступен в Twitter.

Абдель-Азиз предложил 37-летнему Фергюсону провести борцовскую схватку с Нурмагомедовым. Менеджер россиянина подчеркнул, что обращается к американцу всерьез.

Оба спортсмена известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Фергюсон и Нурмагомедов могли неоднократно пересечься в легком дивизионе организации, однако их поединки срывались. В частности, американец должен был подраться с Нурмагомедовым за титул чемпиона UFC весной 2020-го. Однако на фоне пандемии коронавируса россиянин снялся с поединка, а вместо него с Фергюсоном провел поединок Джастин Гейджи.

Также Фергюсон должен был стать соперником Нурмагомедова в его первом поединке за титул чемпиона UFC в легком весе весной 2018-го. Тогда американец получил травму, а его место занял Эл Яквинта.

Николай Костюков
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